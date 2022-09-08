Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı

08.09.2022 11:39

- Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı Burhaniye ilçesi, Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresine ev sahipliği yapıyor.

- Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesi, Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresine ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yapılacak kongre başlarken, kongreye 150 dolayında bilim insanı katılıyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yersan ile Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı İzzet Karahan'ın işbirliği ile düzenlenen kongrenin ilk günü açılış konuşmaları yapılırken, emeği geçenlere plaketleri verildi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, yaptığı konuşmada kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kongrede 4 gün boyunca toplam 60 sözlü sunum, 30 görsel sunum yapılırken, iki eğitim semineri ve bir de panel yer alacak. Kongrenin önemli olduğunu anlatan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yersan, "Düzenlediğimiz kongre, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği'nin, yerel düzeyde de Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği bir kongre. Uluslararası düzeyde ikinci, Ulusal düzeyde de 7'ncisini düzenlediğimiz bir etkinlik. Tabi bizim mesleğimiz açısından farmakoloji ve toksikoloji bütünlüğü içerisinde ilaç ile ilgili bilginin verilmesi ve zehirle ilgili bilginin verilmesi son derece önemli. Dolayısıyla meslektaşlarımızın akademisyenlerin bir araya geldiği sosyal bir etkinlik, bilimsel bir etkinlik niteliğinde 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir kongre" dedi. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.İ zzet Karahan da, "Düzenlediğimiz kongre uluslararası düzeyde Veteriner Farmakoloji camiasının ikinci kongresi.. 7'nci olarak da Türkiye çapında ulusal bir kongre niteliğinde bir kongre. Kongremiz, toplam 60 sözlü sunum, 30 tane görsel sunum, 2 tane eğitim ve bir panelden oluşmaktadır. Türkiye'deki farmakoloji toksikoloji yönünden hayvancılık sektörünün özellikle Türkiye'deki hayvancılık ta antibiyotik kullanımına yönelik özel bir panelde düzenlenecektir. Uluslararası anlamda doğrudan doğruya Sudan, Somali olmak üzere Afrika ülkelerinden 5 tane, Polonya'dan bir tane, bunun yanında da Azerbaycan'dan bir tane bilim adamı doğrudan doğruya katılmakta. On eline sunumlar şeklinde ise, Almanya, ABD, Yunanistan, Kore ve Japonya'dan toplam 8 tane bilim adamı on eline sunum yapacaklardır. Toplam katılımcı sayımız 150 civarındadır. Bunların 120-130 'u bilim adamı niteliğinde olan, farmakoloji toksikoloji camiasından olan insanlar. Geri kalanları da bunlara refakat eden çeşitli mesleklere mensup insanlardır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Uluslararası Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi başladı - Son Dakika

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