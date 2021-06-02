Balıkesir'de uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı

Balıkesir'de uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı Edremit ilçesi, birçok ülkeden 200'ün üzerinde natürel sızma zeytinyağının değerlendirildiği uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Balıkesir'de uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı

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BALIKESİR - Edremit ilçesi, birçok ülkeden 200'ün üzerinde natürel sızma zeytinyağının değerlendirildiği uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasına ev sahipliği yaptı. 7 ülkeden 17 jüri üyesi, dünyanın en iyi zeytinyağını belirlemek için tadım yaptı.

Natürel sızma zeytinyağı dünya sıralamasının belirlendiği Anatolian Internationel Olive Oil Competition (Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması) Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmada, 7 ülkeden 17 jüri değerlendirme yapmak için tadım yaptı.. Zeytin üretimiyle önde olan Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail'in yanı sıra Türk üreticilere ait 200'ün üzerinde zeytinyağı yarışmada değerlendirilmeye alındı. Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen yarışmanın panel liderliğini İtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro yaptı. Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yer aldığı yarışma, mono varyete (tek çeşit), blend (birden fazla çeşit), organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategori de yapıldı. Zeytinyağlarının tasnifiyle başlayan yarışmada her numuneye ayrı bir kod verildi ve yağlar jürinin önüne markası belli olmayacak şekilde çıkarıldı. Kör tadım adı verilen bu yöntemle öncelikle duyusal bir kusur olup olmadığına bakıldı.

İtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro, 'Bu yıl yeni bir uluslararası zeytinyağı kalite yarışması başlatıyoruz. Çünkü bu bölgenin zeytinyağı üretiminin desteklenmesi gerekiyor. Üretilen natürel sızma zeytinyağı çok ilginç. Son 5 yılda bölgedeki üretimde kalitede önemli bir artış oldu. Bu kaliteyi dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bu yarışmanın kurucusu ve başkanı Birsen Pehlivan'a daveti için teşekkür ederim. Türkiye'nin kaliteli üretimi dünyada bilinmiyor. Örneğin ben İtalya'da bir yarışmanın başkanıyım. Kaliteli üretimi destekliyoruz. Sadece İspanya, Yunanistan veya İtalya'da değil, Türkiye de artık İtalya'daki yarışmada önemli bir katılımcı. Tüm katılımcılara iyi şanslar diliyorum' dedi.

İlk uluslararası yarışma

Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasını organize ettiklerini söyleyen Oleolog Birsen Can Pehlivan ise özellikle duyusal anlamdaki kalitenin son yıllarda ön plana çıktığını söyledi. Uluslararası alanda bu yarışmaların pazarı belirlemekte önemli rol oynadığını belirten Pehlivan, 'Yaptığımız yarışmanın uluslararası olabilmesi için belli bir standardı var. Jürinizin etkin ve uluslararası olması gerekiyor. Bizim de bu yarışmamızda dünyanın zeytinyağıyla ön plana çıkan birçok ülkesinden, alanında uzman jüri üyelerimiz var. Biz kendi köylümüzden aldığımız zeytinyağıyla, uluslararası kaliteyi belirleyemiyoruz. Zeytinyağı yazılı standardı olan bir ürün. Bu nedenle de Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin belirlediği standartlarda bir yarışmayla değerlendirilmesi gerekiyor. Yarışmada yine uluslararası bir hakemimiz var. Bütün numunelerimiz kapalı bir odada, jürinin veya herhangi birinin gelip göremeyeceği şekilde kodlanması sağlanıyor. O kodlanan numuneler jüriye ulaştırılıyor. Jüri sadece kodlu numuneleri tarafsız bir şekilde değerlendiriyor ve sonuçlarını veriyor. Yarışmamız, uluslararası kurallarla yürüyor" dedi.

Türkiye zeytinyağının son 6-7 yıl içerisinde önemli bir gelişme gösterdiğini söyleyen Hürriyet yazarı ve jüri üyesi Elvan Uysal Bottoni ise, 'Türkiye'de gözle görülebilir bir farklılık var. Bu yarışma zeytinyağı sektörü için, yani zeytin ve zeytinyağının doğduğu topraklar Türkiye için çok önemli. Türkiye'de uluslararası prestijli bir yarışmasının olması çok önemli. Jüri üyeleri de dünyanın önde gelen isimlerinden oluşuyor' dedi.

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon da, "Edremit olarak ilk defa Uluslar arası Zeytinyağı Kalite Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Yarışmaya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, Tunus, İsrail, Ürdün, Cezayir, Lübnan, Sudu Arabistan, ve ülkemizden 300 zeytinyağı katıldı. Bu önemli yarışmaya ev sahipliği yapmaktan Edremit Ticaret Odası ve Ticaret Borsası olarak çok mutluyuz. Değişik ülkelerden gelen konusunda uzman tadımcılar bu yağları değerlendirecek. Katkılarından dolayı, Venüs Otele, Edremit Belediyesine, üreticilere ve organizasyonu yapan gıda yüksek mühendisi ve uluslararası panelist sayın Birsen Can Pehlivan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma sonuçlarının 12 Haziranda açıklanacağı bildirildi.

Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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