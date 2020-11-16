Balıkesir'de Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Balıkesir Valiliğince hazırlanan, 17 kamu kurum ve kuruluşunun destek vereceği "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı projesinin tanıtım toplantısı ve imza töreni yapıldı.

Gençliği tehdit eden en önemli sorunların başında gelen uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen projenin tanıtımı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, projeyi kentteki tüm ilçelerde uygulayacaklarını söyledi.

Projenin sürdürülebilirliğinden bahseden Şıldak, şunları söyledi:

"Bir rehabilitasyon ve sosyal iyileştirme projesi olan ve güvenli Türkiye misyonuna katkı sunmayı amaçlayan bireysel ve toplumsal huzuru inşa etmeyen hedefleyen bütüncü bir bakış açısıyla hazırlanan bu proje bağımlı bireyin sadece bağımlılık konusunda değil sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık yönlerinden de desteklenerek ele alınmasını hedefliyor. Uyuşturucu bağımlılığına bugün hep birlikte 'hayır' diyoruz. Her türlü bağımlılığa hayır. Kamu, meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak topyekun bir seferberlik başlatıyoruz. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda her fırsatta uyarılar yaptığını ve Yeşilay'a her zaman destek olduğunu vurguladı.

Canbey, projenin sahiplenilmesi ve desteklenmesinin önemine değinerek, "Balıkesir umuda açılan kapıyla birçok insanın hayatına dokunulacak." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediye olarak projeye destek vereceklerini belirtti.

Yılmaz, gençlerin ya da bağımlı kişilerin koruma altına alınıp gereken tüm mücadelenin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesinin protokolü, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu ve İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin tarafından imzalandı.