BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ - Son Dakika
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BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ

20.04.2022 16:35

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi desteklemelerini sürdürüyor.

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi desteklemelerini sürdürüyor. Tarım ve hayvancılığı ön plana alındığı çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan badalan fasulyenin yaygınlaştırılmasını için Balya ilçesinde 200 dekar alanda ekilmek üzere 24 çiftçiye, bin 375 kilogram badalan fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme ve yerli üreticinin kazancını artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan badalan fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çiftçi için önemli bir girdi maliyeti olan tohum ihtiyacını karşılıyor. Geçtiğimiz yıl Dursunbey'de çiftçiye badalan fasulye tohumunu dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Balya'da yaklaşık 200 dekar alanda ekilmek üzere; 24 çiftçiye bin 375 kilogram Badalan fasulye tohumu desteği verdi.

BÜYÜKŞEHİR DESTEKLERE ÖNCE ÇİFTÇİDEN BAŞLIYOR

Şehre özgü ve yöreye has özellik gösteren ürünlerin desteklenmesi amacıyla Balıkesir'in var olan tarım potansiyelini, ürün çeşitliliklerini ve lezzetini ortaya çıkararak markalaşması gayretiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, desteklere önce çiftçiden başladıklarını söyledi. Akça, 'Süt otu tohumundan yem bitkileri tohumuna, meyve ve sebze fidesinden badalan fasulyeye, aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa, damızlık koç dağıtımlarından boz ırklar için probiyotik dağıtımına kadar birçok alanda kırsal kalkınmayı destekleyen belediyemiz, Balıkesirli çiftçinin elini güçlendiriyor. 2021 yılında kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticiye 15 milyon liralık destek sağlandı. 2022 yılında da bu destek artarak sürecek' dedi.

BALIKESİR'E HAS ÜRÜNLER DESTEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl Dursunbey'de yapılan projenin bir örneğini bu yıl Balya'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Serkan Akça; 'Balya'da göleti ve sulaması olan 4 köyümüzde, Badalan fasulye yetiştiriciliği yapılıyor. Bu fasulyenin yaygınlaştırılması amacıyla yetiştiricilerimize tohum dağıtımında bulunduk. Çok değerli ve lezzetli bir ürün. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şehrimize has ürünleri desteklemek amacıyla çiftçimizin her daim yanındayız. Desteklerimiz devam edecek' diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katılım gösterdi.

BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ
BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ
BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ
BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ

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Büyükşehir'den üreticiye badalan fasulye tohumu desteği Büyükşehir'den üreticiye badalan fasulye tohumu desteği Tarımda üreticiye yerli tohum desteği sürüyor Tarımda üreticiye yerli tohum desteği sürüyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE ÜRETİCİYE BADALAN FASULYE TOHUMU DESTEĞİ - Son Dakika


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