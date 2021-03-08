Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor

08.03.2021 13:06
Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 12 yıl önce başlatılan şeker otu üretiminden (stevia) olumlu sonuç alınırken, ürüne Almanya ve Hollanda'dan sonra Amerika'dan da talep geldi.

Burhaniye ilçesinde, 12 yıl önce başlatılan şeker otu üretiminden (stevia) olumlu sonuç alınırken, ürüne Almanya ve Hollanda'dan sonra Amerika'dan da talep geldi. Fide ekimine başlayan Selahattin Güvenç, bir milyon fide üretmeyi hedefliyor.

8 ay önce Hollanda ve ardından Amerika'ya uçakla yüzer kilo kuru yaprak gönderen Selahattin Güvenç, şimdi de Amerika'ya gemi ile bir ton kuru yaprak göndermeye hazırlanıyor Şeker otu ekstratının Türkiye'de çıkarılmaya başladığını anlatan Güvenç, bu sayede diyabetlilerin de baklava yiyebileceklerini söyledi.

Burhaniye 12 yıl önce üretime başladıklarını kaydeden emekli albay Selahattin Güvenç, "Şeker otu bilhassa Türkiye'nin sahil kesimlerinde tanındı ve ekilmeye başlandı. Üretimi gittikçe artıyor. Bu yıl bir milyon fide üretimini hedefliyoruz. Üretilen yaprakları da satın alıyoruz. Bundan 8 ay önce Hollanda'ya, arkasından da Amerika'ya uçakla yüzer kilo yaprak gönderdik. Şimdi ise gemi ile Amerika'ya bir ton daha kuru yaprak göndereceğiz. Fransa'ya da teklif verdik. Türkiye'de üretilen yapraklar Avrupa'da yerini almaya başladı. Bunun sanayide kullanılması çok önemli. Türkiye'de birkaç üniversite ve özel teşebbüs bunun ekstratını çıkarmaya başladı. Bunun ekstratı Avrupa'da alkolle çıkarılıyor. Türkiye de bir hocamız su ile çıkarmayı başardı. Şu anda çıkan ekstrat elimizde var. Bunu ilk kez baklavada denedik. Çok başarılı. Bundan böyle şeker otu sayesinde diyabetliler de baklava yiyebilecek. Üretim hızla artıyor. Türkiye'de üretilen ekstrat yurdumuzdan sonra Avrupa'da da yerini alacak" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de üretilen şeker otu Amerika'ya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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