Balıkesir'de üretimin lokomotifi OSB - Son Dakika

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) yönetim kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı!nın başkanlığında yapıldı.



Toplantıda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray tarafından organize sanayide faaliyet gösteren firmaların talepleri hakkında bilgi verildi. OSB'de yürütülen genişletme çalışmalarının yanı sıra yatırımcı taleplerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Yazıcı, çalışmaların hızlandırılması konusunda yetkililere talimat verdi.



OSB'ye değer katacak, marka değerini yükseltecek projelere ağırlık vereceklerini ifade eden Vali Yazıcı, OSB'nin daha da tercih edilir bölge haline getirilmesine yönelik aralıksız çalıştıklarını dile getirdi.



Balıkesir'in sanayisinin ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin gelişmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantının Balıkesir için hayırlı olması dileklerini iletti.



Gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. BALOSB toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Nazmi Yarış, Eyüp Uygur, Hüseyin Bekki ve BALOSB Müdürü Mesut Eray katıldı. - BALIKESİR