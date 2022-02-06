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Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

06.02.2022 21:27
Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Tuzcumurat Mahallesi 262. Sokak'ta, Emin Şahin'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Şahin ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

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Emin Şahin, Balıkesir, Edremit, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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