Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu
1 saat önce
BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi. Balıkesir
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa
'dan kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Yolda önlem alan ekipler, otomobili durdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki M.T. ve M.K. gözaltına alındı.
- Balıkesir
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