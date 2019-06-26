Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu

1 saat önce

BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu, System.String[]
BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Yolda önlem alan ekipler, otomobili durdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki M.T. ve M.K. gözaltına alındı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Bursa, Balıkesir, Güncel
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