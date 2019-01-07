Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları
49 dakika önce
Balıkesir'de polisi ekipleri uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor.
Balıkesir
'de polisi ekipleri uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. Son yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 uyuşturucu taciri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince 03.01.2019- 06.01.2019 günleri arasında yapılan planlı ve münferit operasyonlarda bin 525 adet uyuşturucu hap, 16 ecstasy hap, 47,57 gram esrar, 3,44 gram skunk esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 415 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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