Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları

49 dakika önce

Balıkesir'de polisi ekipleri uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de polisi ekipleri uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. Son yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 03.01.2019- 06.01.2019 günleri arasında yapılan planlı ve münferit operasyonlarda bin 525 adet uyuşturucu hap, 16 ecstasy hap, 47,57 gram esrar, 3,44 gram skunk esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 415 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli kişiye adli işlem yapıldı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

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