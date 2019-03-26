Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları

47 dakika önce

Balıkesir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilerek, 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Balıkesir'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilerek, 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde bir haftalık süreçte il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda özel eğitimli köpekler "Helyus", "Eko" ve "Tomo" da kullanıldı.

Aramalarda, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 700 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 250 gram esrar, bin 860 uyuşturucu hap, 55 ecstasy hap, 21 gram metamfetamin, 13 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız iki tabanca ve iki av tüfeği, 161 parça sikke ve tarihi obje ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 100 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 46 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel
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