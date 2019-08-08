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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ve merkez Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ve merkez Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gönen Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteçeşmeler Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ektiği öne sürülen İ.E'yi takibe aldı.

Bu kişinin evinde arama yapan ekipler, 275 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Zanlı gözaltına alındı.
Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen M.E'nin ev ve eklentilerinde ise 6 kök yaş kenevir bitkisi, 195 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan M.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir, Kenevir, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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