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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerinin son 10 günde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerinin son 10 günde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 kişiden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik 15-25 Ağustos'ta narkotik dedektör köpekleri Baht, Helyus, Eko ve Tomo'nun katılımıyla yapılan operasyonlarda 131 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda 225 gram bonzai maddesi, 7 bin 393 gram esrar/skunk maddesi, bin 363 ecstasy, 2 bin 264 uyuşturucu hap, 684 kök kenevir, 203 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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