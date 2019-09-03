Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'in Eroğlan, Güre ve Altınoluk mahallelerinde uyuşturucu yetiştiriciliği ve satıcılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Teknik takip sonucu şüphelilerin C.S, F.A, M.A.K. ve T.A. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 374 kök kenevir, 2 gram esrar, kurutulmuş 72 gram Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Altıeylül ve Gömeç ilçelerindeki bazı adreslerde S.N.C, M.C, F.C, M.C, İ.C. ve M.K'nın uyuşturucu yetiştiriciliği yaptığını tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 kök keneviri, bir av tüfeği, bir tabanca, 20 fişek ve 50 gram esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.