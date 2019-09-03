Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'in Eroğlan, Güre ve Altınoluk mahallelerinde uyuşturucu yetiştiriciliği ve satıcılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Teknik takip sonucu şüphelilerin C.S, F.A, M.A.K. ve T.A. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 374 kök kenevir, 2 gram esrar, kurutulmuş 72 gram Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Altıeylül ve Gömeç ilçelerindeki bazı adreslerde S.N.C, M.C, F.C, M.C, İ.C. ve M.K'nın uyuşturucu yetiştiriciliği yaptığını tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 kök keneviri, bir av tüfeği, bir tabanca, 20 fişek ve 50 gram esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama
AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]