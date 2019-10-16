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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, iki günde 8 operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

Operasyonda 109,17 gram esrar, 11,65 gram sentetik uyuşturucu ve 108 tablet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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