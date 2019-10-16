Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
1 saat önce
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, iki günde 8 operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
Operasyonda 109,17 gram esrar, 11,65 gram sentetik uyuşturucu ve 108 tablet ele geçirildi.
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