Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
6 saat önce
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 7 operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 14,68 gram esrar, 5 ecstasy hap, 1,75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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