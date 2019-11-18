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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 7 operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 14,68 gram esrar, 5 ecstasy hap, 1,75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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