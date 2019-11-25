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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 24 saatte 8 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 45,34 gram esrar, 1,61 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0,57 gram sentetik uyuşturucu ve 8 tablet ele geçirildi.


Yakalanan 12 şüpheli ile ilgili işlemler sürüyor.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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