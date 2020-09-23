Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de polis ekiplerince 7'si il merkezi, 5'i Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince 7'si il merkezi, 5'i Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 1,52 gram sentetik uyuşturucu, 41 tablet, 6,28 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ve uzun namlulu bir silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.

Uyuşturucu, Balıkesir, Gömeç, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

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