Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerince 7'si il merkezi, 5'i Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 1,52 gram sentetik uyuşturucu, 41 tablet, 6,28 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat ve uzun namlulu bir silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişi yakalandı.