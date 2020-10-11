Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından istihbari çalışmalar doğrultusunda operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 2 gram esrar, 24 kök kenevir, 10 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram sentetik uyuşturucu, 333 litre sahte içki, 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 21 fişek ile sahte plakalı araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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