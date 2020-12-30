Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 24 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 24 gözaltı

Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Edremit'te 3, Bandırma'da 3 ve Havran ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 42 adet sentetik hap, 10,81 gram sentetik uyuşturucu, 425,35 gram esrar, bir 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca, 3 dolu kurusıkı tabanca fişeği, 1 hassas terazi, bin 820 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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