Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince, 4-10 Nisan tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 kilo 84 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 30 gram esrar, 3 kök kenevir, 22 gram kenevir tohumu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor.