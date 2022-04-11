Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

11.04.2022 17:37
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince, 4-10 Nisan tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince, 4-10 Nisan tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 kilo 84 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 30 gram esrar, 3 kök kenevir, 22 gram kenevir tohumu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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