Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de narkotik polisinin uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik 11 ayrı çalışmasında 17 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27 Şubat'ta Balıkesir il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada 17 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 4,21 gram metamfetamin, 3,91 gram sentetik kannabinoid, 44 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alınırken, 16 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. - BALIKESİR