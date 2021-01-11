Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Bandırma'da 3 ve Burhaniye'de bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

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