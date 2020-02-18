Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

7 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saatte yapılan operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saatte yapılan operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüpheliyi yakaladıkları operasyonlar kapsamında yaptıkları aramalarda 4,27 gram sentetik uyuşturucu, 42 tablet ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Zanlılarda 4'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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