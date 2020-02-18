Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saatte yapılan operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 6 şüpheliyi yakaladıkları operasyonlar kapsamında yaptıkları aramalarda 4,27 gram sentetik uyuşturucu, 42 tablet ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Zanlılarda 4'ü çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.