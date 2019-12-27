Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de, uyuşturucu operasyonlarında 45 kişiyi yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, uyuşturucu operasyonlarında 45 kişiyi yakalandı.


Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 48 saatte 25 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 42 gram bonzai,152 gram esrar, 7 gram metamfetamin, bin 551 uyuşturucu hap, 313 gram skunk, 3 ectasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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