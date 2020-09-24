Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 4 operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 4 operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 66,69 gram metamfetamin, 93,92 gram esrar, 0,35 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bir tabanca, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 645 lira ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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