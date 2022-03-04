BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

04.03.2022 17:20

Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 230 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 33,51 gram metamfetamin maddesi ve 2 uyuşturucu uyarıcı madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Edremit ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden 2 kişinin üstlerinde ve yanlarındaki çocuk bisikletinde arama yapıldı.

Oyuncak bisikletin oturma bölmesinin altına 4 parça halinde gizlenmiş bir kilo 355 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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