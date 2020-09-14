Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 5 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 4'ü il merkezinde, biri Bandırma ilçesinde olmak üzere 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 44,35 gram esrar, 2 ecstasy hap, 7,35 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hap, 4 kök Hint keneviri, payp olarak tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Bandırma'daki operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.