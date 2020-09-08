Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 6 operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde yaptığı iki çalışmada 3 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda; 18,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 109 adet sentetik hap ele geçirildi.

4 FARKLI İLÇEDE OPERASYON

Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda ise T.A. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 25,45 gram esrar maddesi, 19,50 gram metamfetamin maddesi, 10 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda 1 kişi, 0,5 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Bigadiç'te gerçekleştirilen operasyonda da 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 8,2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gönen'de de 1 kişi kişi yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

OPERASYONLARDA SİLAH BULUNDU

Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu baskının yanında şüphelilerden 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.