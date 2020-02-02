Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir günde yapılan operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir günde yapılan operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il genelinde 7 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 5,42 gram esrar ve 4,66 gram sentetik uyuşturucu ile 403 tablet ele geçirildi.
Yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı