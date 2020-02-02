Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir günde yapılan operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il genelinde 7 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 5,42 gram esrar ve 4,66 gram sentetik uyuşturucu ile 403 tablet ele geçirildi.



Yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.