Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 5,17 gram esrar maddesi, 0,23 gram toz haline getirilmiş uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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