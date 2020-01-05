Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Balıkesir'de narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Balıkesir'de narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak operasyon yaptı. 5 ayrı operasyon 10 kişi gözaltına alınırken, 151.56 gram skunk, 25 gram bonzai, 32 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet ectasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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