Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 kilogram 104 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo 104 gram esrar ve 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.