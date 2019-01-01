Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, şüpheliler Y.D. ve A.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda bir miktar esrar ile 2 bin 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:42 Kaynak: AA

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