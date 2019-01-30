Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirlikleri ekipleri, İstanbul'dan Bandırma'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakası önceden tespit edilen aracı ilçede durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Helyus" ile araçta yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), tabanca, 23 fişek ve 3 bin 520 lira ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.K. ve S.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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