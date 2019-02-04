Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu
55 dakika önce
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali bahçesine, içinde uyuşturucu bulunan paket bıraktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
Şehirlerarası Otobüs Terminali bahçesine, içinde uyuşturucu bulunan paket bıraktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kamera görüntülerinden bir kişinin terminal bahçesindeki çalılık alana paket bıraktığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Polis
ekibince açılan paketin içinden 209 gram metamfetamin çıktı.
Ekipler, paketi bırakan E.Ç'yi yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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