Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

55 dakika önce

Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali bahçesine, içinde uyuşturucu bulunan paket bıraktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali bahçesine, içinde uyuşturucu bulunan paket bıraktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kamera görüntülerinden bir kişinin terminal bahçesindeki çalılık alana paket bıraktığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Polis ekibince açılan paketin içinden 209 gram metamfetamin çıktı.

Ekipler, paketi bırakan E.Ç'yi yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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