Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

59 dakika önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu getirileceğini öğrendi.

Takibe alınan şüpheli araç arama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 9 kilogram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler Y.B. ve A.İ. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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