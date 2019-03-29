Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu
59 dakika önce
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'dan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu getirileceğini öğrendi.
Takibe alınan şüpheli araç arama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada 9 kilogram bonzai ele geçirildi.
Şüpheliler Y.B. ve A.İ. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:17 Kaynak: AA
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