Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

58 dakika önce

Balıkesir'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 40 adet ecstasy hap ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Dosyadaki hedef şahısların ve suç unsurlarının yakalanmasına yönelik il merkezi ve Bandırma ilçesinde eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.C. ve Y.C. adlı 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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