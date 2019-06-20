Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
58 dakika önce
Balıkesir'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince 40 adet ecstasy hap ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Dosyadaki hedef şahısların ve suç unsurlarının yakalanmasına yönelik il merkezi ve Bandırma
ilçesinde eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.C. ve Y.C. adlı 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
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