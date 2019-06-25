Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
41 dakika önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:00 Kaynak: AA
'in Gönen
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Y.Ş.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 100 gram esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ş.Ç. gözaltına alındı.
Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Çocuklarının isteği üzerine bebek yapımına başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı
Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek