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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

41 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Y.Ş.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 100 gram esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ş.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:00 Kaynak: AA
Gönen, Balıkesir, Güncel
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