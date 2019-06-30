Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

5 dakika önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan Motosikletli Yunus Timleri aracı durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 115 adet uyuşturucu hap, 2 bıçak ele geçirirken, 3 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisini yakaladı.
Kentte devriye gezen yunus timleri şüphelenerek durdurdukları O.A ve C.N'nin üzerinde uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirdi. O.A ve C.N, ekiplerce gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:59 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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