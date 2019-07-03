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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

57 dakika önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Motorize Yunus Timleri, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde iki otomobili durdurdu.
Arama yapan ekipler 34 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin H.K, M.K. ve B.S.Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:18 Kaynak: AA
Balıkesir, Polis, Güncel
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