Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
57 dakika önce
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:18 Kaynak: AA
'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Motorize Yunus Timleri, merkez Altıeylül
ve Karesi
ilçelerinde iki otomobili durdurdu.
Arama yapan ekipler 34 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin H.K, M.K. ve B.S.Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.
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