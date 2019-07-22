Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
30 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:46 Kaynak: AA
'in Edremit
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Edremit Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İbrahimce Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.
Yapılan aramada 37 ecstasy uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 640 lira ele geçirilirken evde bulunan Yılmaz D. ile Cevriye D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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