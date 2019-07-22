Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İbrahimce Mahallesi'ndeki ikamete baskın düzenledi.
Yapılan aramada 37 ecstasy uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 640 lira ele geçirilirken evde bulunan Yılmaz D. ile Cevriye D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:46 Kaynak: AA
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