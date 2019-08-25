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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesindeki ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerinin başında silahlı nöbet tuttuğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesindeki ormanlık alana ektikleri kenevir bitkilerinin başında silahlı nöbet tuttuğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havran ilçesi Eğmir Mahallesi'ndeki ormanlık arazide silahlı kişilerin nöbet tuttuğu ve yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığını tespit eden Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler A.T, İ.E ve İ.K'yi yakalandı.

Ekipler tarafından ormanlık arazide, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeği "Piyon" ile yapılan aramada, 170 kök kenevir bitkisi, bin 141 gram kubar esrar, 2 av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir, Kenevir, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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