Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 24 saatte 4 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.



Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerince, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı.



Operasyon neticesinde, 1,896,11 gram esrar, 6 gram eroin, 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir." denildi.