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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Dursunbey ve Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Dursunbey ve Burhaniye'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarmanın yaptığı operasyonlarda 5 kişi uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden Dursunbey ve Burhaniye'de yaptıkları operasyonlarda; Dursunbey ilçesi Bozyokuş mahallesinde kullanmak ve ticaretini yapmak üzere uyuşturucu madde bulundurduklarından şüphelenilen M.Ş., A.A. ve E.K. isimli şahıslar Dursunbey ilçe merkezinde araçları ile birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri araçta yapılan aramada; 20 TL banknot içerisine sarılı vaziyette 10 gram kubar esrar, 3 gram Metamfetamin, 18 gram selvi otu ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet aparat ve M.Ö. isimli şahsa ait işletmede, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile M.Ş., M.Ö. ve E.K. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. Jandarma ekipleri Burhaniye'nin Mahkeme mahallesinde durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan V.B. ve A.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 12 gram esrar yaklanladı. Yakalanan şahıslar adli makamların talimatıyla V.B. ve A.K. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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