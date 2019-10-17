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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T, M.Ş. ve S.O'nun uyuşturucu madde bulundurduğuna ait bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T, M.Ş. ve S.O'nun uyuşturucu madde bulundurduğuna ait bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu şahısların ev ve iş yerlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 150 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla Ö.T, M.Ş. ve S.O'yu gözaltına alan jandarma şüpheliler hakkında yasal işlemler başlattı.

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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