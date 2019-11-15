Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 gram esrar, 2 gram skunk, 14 gram bonzai, 2 bin 538 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 3 bin 560 lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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