Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 gram esrar, 2 gram skunk, 14 gram bonzai, 2 bin 538 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve 3 bin 560 lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.