Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.
Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 42 uyuşturucu hap, 17 gram esrar, ve 2 gram gram skunk ele geçirildi.
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