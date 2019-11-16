Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 42 uyuşturucu hap, 17 gram esrar, ve 2 gram gram skunk ele geçirildi.