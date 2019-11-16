Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 42 uyuşturucu hap, 17 gram esrar, ve 2 gram gram skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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