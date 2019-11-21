Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 9,35 gram esrar, 11,84 gram sentetik uyuşturucu ile 408 tablet ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
Eczanede şaşkınlık veren olay İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]