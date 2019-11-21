Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda 9,35 gram esrar, 11,84 gram sentetik uyuşturucu ile 408 tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.