Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fırat B.'nin (32) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 47 gram metamfetamin, 101,61 gram bonzai, 14 gram esrar ile 386 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fırat B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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