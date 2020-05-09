Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinden Karesi ilçesine uyuşturucu taşıyan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinden Karesi ilçesine uyuşturucu taşıyan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manyas ilçesinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen aracı, Karesi ilçesi girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Bath da katıldığı operasyonda araçta yapılan aramalarda 64,14 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6,670 lira ele geçirildi. Uyuşturucu taşıyan araçta bulunan O.Ü. ve S.O, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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